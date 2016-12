El Málaga necesita airearse tras los últimos varapalos

El Málaga está atravesando el peor momento de la temporada, los resultados no acompañan, llevan dos sonrojantes derrotas seguidas, el técnico no encuentra la solución a los problemas del equipo y encima se ha creado un importante problema en la portería. Con mucho por reflexionar y por reestructurar la plantilla se ha marchado de vacaciones hasta el próximo día 28.

Miguel Torres, afirmó que no pasarán los días de descanso con la tranquilidad que esperaban. "No serán buenas vacaciones, lo hablamos antes del partido, queríamos pasar de ronda para evitar un parón así. Qquiero ver al equipo cuando volvamos con el orgullo de darle la vuelta a la situación. Yo confío en mis compañeros, pero no podemos verninos abajo tan rápido, ni somos tan buenos ni somos tan malos".

Y los capitanes de la plantilla Duda, Weligton y Camacho han enviado una carta a los aficionados a través de la página web de la entidad pidiendo unión en el malaguismo. "¡Es momento de estar unidos equipo y afición! Siempre hemos demostrado que este Málaga no se rinde hasta el minuto 90 y todos los jugadores vamos a dejarnos el alma por esta camiseta hasta el último segundo del último partido de la temporada", dicen los veteranos jugadores en un extracto del texto.

