Otra derrota del Albacete Basket

Décima derrota de la temporada para un Albacete Basket que no consigue salir del bache y que por momentos, ve peligrar su permanencia en LEB Plata de seguir así hasta el final del campeonato.

En León todo se puso muy cuesta arriba desde el principio y al final del primer cuarto, Albacete Basket ya perdía por diez puntos de diferencia al reflejar el electrónico un 22-12 a favor del CB Agustinos. En el segundo acto los derroteros no variaron un ápice en el Albacete Basket y el conjunto local, por su parte, metió una marcha más y amplió las distancias en el marcador hasta el 46 – 25 con el que se llegó al descanso. Albacete Basket estaba en León en cuerpo pero no en alma y al final del tercer cuarto, el CB Agustinos dominaba el encuentro por 61 – 46 para acabar llevándose el choque por el definitivo 88 – 63 tras el sonido de la bocina final.

José Esteban Gálvez, de Albacete Basket, manifestaba en SER Deportivos que, “en León no competimos y el partido casi se acabó en la primera parte. Es una liga muy dura y estamos en un pequeño bajón físico, pero estamos muy ilusionados con reforzar al equipo de manera definitiva y a día de hoy, en la tabla, estamos a un partido de los puestos de permanencia. Estamos en un bache que todos los equipos tendrán, pero el nuestro dura ya demasiadas semanas. Estoy seguro que los fichajes darán un plus al equipo, seremos más competitivos en casa y fuera, también mostraremos una mejoría clara. Jugar miércoles – domingo exige mucho y es algo a lo que no estamos acostumbrados”, declaró.

