Concierto de navidad a beneficio del Cotolengo

Este domingo 25 de diciembre se celebrará el concierto extraordinario de navidad a beneficio del Cotolengo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete.

La cita tendrá lugar a las 12 del mediodía y la entrada tendrá un coste de 3 euros

El programa del concierto es el siguiente:

-HEATHERWOOD PORTRAIT...............................................J.BARNES

-ESPAÑA-VALS..................E. WALDTEUFEL/ARR F.H.GREISSINGER

-VÍA LIBRE (Polka)-----------------------------------------------------E.STRAUSS

-POLKA DEL YUNQUE..........................................STRAUSS / T.KENNY

-MOVIMIENTO PERPETUO (Polska)------------------------------J.STRAUSS

-I SAW MAMMY KISSIN SANTA CLAUSS.........T.CONNOR /ARR N.IWAI

-ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU....M.CAREY/ARR Z.SZOPLAKI

-HAPPY CHRISTMAS...............J.LENNON/YOCO ONO/ARR JJJ LUJÁN

-WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS..................ARR. R.V DER VELDE

-NAVIDAD CON PAZ......................................................................E.ARAGÓN

-EN NAVIDAD (Canción Navideña)-----------------ROSANA / J.A. MOLERO

