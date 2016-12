Rosón: "El PP privatizó la recaudación porque el dueño de la empresa es amigo personal de Gabino de Lorenzo"

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo, en dos sesiones extraodinarias, aprobó, por una parte, el convenio que consistorio y Principado firmarán la próxima semana para gestionar de forma conjunta el servicio de recaudación municipal; y también ha aprobado definitivamente las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio y la modificación de la ordenanza que regula las terrazas. En ambos plenos ha habido tensión, bronca y acusaciones, llevándose la palma en este sentido el concejal de gobierno que lleva el área de economía Rubén Rosón.

El edil ha defendido la actuación del equipo de gobierno en el proceso remunicipalización del cobro de los impuestos y su forma de sortear el problema habido en dicho proceso tras las denuncias de los trabajadores de la actual empresa concesionaria La Auxiliar de Recaudación y las sentencias judiciales que anulan las oposiciones para dotar de personal la oficina de recaudación municipal. Rosón ha vuelto a argumentar, en defensa del convenio con el Ente Tributario del Principado para que este organismo gestione el 15% de la recaudación de Oviedo, el ahorro de más de 4 millones de euros que supondrá frente a los 8 millones anuales que ha venido cobrando La auxiliar de recaudación. Además según el edil de SOMOS era una cuestión legal devolver la gestión de los tributos a lo público tal y como apuntaba en un informe la Sindicatura de Cuentas. Este informe ha sido rebatido por el portavoz municipal del PP y ex alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, que sin embargo guardó silencio ante una pregunta que el Concejal de Economía le hizo reiteradamente: "¿Por qué privatizaron (en referencia al PP) el servicio de recaudación?". Rosón afirma que el PP lo privatizó"porque el dueño de la empresa La Auxiliar de Recaudación que se hizo con el contrato es de un amigo personal del ex alcalde popular Gabino De Lorenzo; y le espetó a Caunedo con un tono de enfado que iba increscendo: "¿por qué Agustín le regalabas 5 millones de euros al año a un empresario privado, Joaquín Molina Sánchez?. Ese dinero no era tuyo Agustín, no puedes hacer no podéis hacer lo que os da la gana. Nunca más garrapatas de las administraciones en este Ayuntamiento. Es crudo pero es así......y estoy dando nombres, denunciadme si no es cierto".

Agustín Iglesias Caunedo, portavoz municipal del PP, en un momento del pleno. / Alejandra Martínez

Según Rosón ambos, De Lorenzo y el dueño de La Auxiliar de Recaudación se sientan juntos en el consejo Rector de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles. Además el concejal de SOMOS afirma que la empresa ha funcionado como agencia de colocación del PP. Rubén Rosón asegura que "varios trabajadores de la empresa son familiares del equipo de gobierno que en su momento privatizó el servicio de recaudación". El convenio entre el Ayutnamiento y el Ente Tributario del Principado fue aprobado con el voto a favor del tripartito de gobierno, PSOE, SOMOS e IU y los votos en contra de PP y Ciudadanos.

De la misma manera en un pleno inmediatamente anterior, con el único apoyo de los socios de gobierno se aprobaron las ordenanzas fiscales y la modificación de la normativa que regula las terrazas de hostelería.

