"Con ese dinero podré volver a dormir más tranquilo"

José, firmó una hipoteca con CaixaBank en 2005, por valor de 138.000 euros. Comenzó a pagar una cuota superior a los 400 euros, aunque en el momento álgido de la crisis alcanzó los 800 euros, coincidiendo con la quiebra de la empresa para que la trabajaba y su posterior despido.

Reconoce que en el momento que conoció la sentencia por la que Europa obliga a los bancos a devolver lo cobrado de más en las cláusulas suelo desde el año 2007, se mostró escéptico, "hasta que yo no lo vea no me lo creo", añade José.

Aunque sintió alivio el año pasado cuando su entidad bancaria le comunicó que eliminaba de su hipoteca la cláusula, con este anuncio -si se hace efectivo- "podré volver a dormir más tranquilo y ponerme al día de los pagos".

