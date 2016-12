Yo nunca he salido en un cuadro porque ahora la gente pues es más de selfis, eso y que, claro, no está al alcance de todos el que lo retraten en un lienzo. Me estoy refiriendo a los retratos de los alcaldes Paco Vázquez y Javier Losada que se colgaron en el Palacio de María Pita.

No si no los han podido ver se los intento describir muy rápido. En el de Paco Vázquez lo vemos uniformado con unas galas que parece que en cualquier momento va a decir “Je suis Napoleon”. Vamos, con muchas medallas y distinciones. Pero yo lo noto un poco raro, un poco más chaparro.

En el caso del cuadro de Javier Losada, para explicárselo rápido, es un poco como el cuadro de El hijo del hombre de Magritte, que es ese en el que se ve a un señor con traje, corbata, bombín y una manzana delante de su cara. Pues es con Javier Losada pero sin manzana y sin bombín. Además viene acompañada de una frase en el fondo que recuerda mucho a los memes de Paulo Coelho que vemos en el Facebook: “Todas las personas seremos iguales en nuestra sociedad”. Bueno, de momento aún están las que se pueden hacer cuadros y las que no.

Ustedes pensarán que para qué los describo si los pueden ver bajo estas líneas. Ay, amigos, cosas de escribir textos para radio y que luego aparezcan en la web, que se producen simpáticos momentos de metahumor. Cómo ven, los cuadros son diferentes pero como dice Luís Pousada, es normal, es que un alcalde gobernó en el Siglo XX y otro en el XXI.

