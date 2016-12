Galiana: "Pensé que era mi oportunidad"

José Emilio Riquelme Galiana ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para, en el programa “SER Deportivos”, contar su experiencia desde que decidió hacer las maletas para entrenar al Sud América de la Primera División uruguaya convirtiéndose, de ese modo, en el primer técnico español que trabaja en la máxima categoría del fútbol charrúa.

Galiana asume ser “el culpable” de la enemistad que se creó a principio de temporada, entre un sector de la afición y la directiva del C. D. Eldense por considerar, los aficionados, que tras la magnífica temporada que había realizado el equipo, el de El Cantón merecía seguir al frente de la primera plantilla azulgrana. De hecho, el técnico reconoce que “después de la contundente derrota que encajó el Eldense frente al Hércules en el estadio Rico Pérez, Germán Torregrosa se puso en contacto conmigo pero ya tenía casi tomada la decisión de irme a Uruguay. No podía decirle que no a esas oferta porque si no luego me podía arrepentir”.

El ex entrenador del C. D. Eldense asegura que no se arrepiente de haber dado el paso “a pesar de que cuesta mucho separarse de la familia y he tenido que echarle un par para salir de mi zona de confort con mi vida medianamente organizada por lo que no ha sido fácil separarme de mi mujer y mi hija” pero consideró que “era la oportunidad que estaba esperando porque puede suponer un trampolín para entrenar en superior categoría en España” lamentando que “he estado a punto de hacerlo en varias ocasiones pero siempre me he quedado a las puertas”.

Galiana reconoce que en Uruguay se le han saltado las lágrimas en más de una ocasión. “Aunque tengo cara de bruto soy un tipo muy sentimental y afectivo” aclara señalando que “se hace muy duro estar lejos de la familia y se me saltaban las lágrimas cuando mi mujer me mandaba los vídeos de mi hija” aunque no esconde que “sin embargo, ahora echo de menos Uruguay porque me han tratado muy bien hasta el punto de que he llegado a ser portada del periódico más importante del país”.

José Emilio Riquelme Galiana entiende que no es fácil llegar a un país “pequeñito” y ocupar el lugar de un entrenador nacional. A pesar de eso, “el trato ha sido excepcional y los uruguayos me han tratado francamente bien” y señala que no fue a ciegas porque “un mes antes de ir estuve viendo vídeos de los jugadores y los equipos para saber dónde iba. Sabía qué jugadores iba a tener”.

Galiana echa de menos al Deportivo y asegura que “por muchos años que entrene, no creo que en ningún sitio igualen el trato que recibí en Elda. Es imposible igualar esas muestras de cariño y respeto que tanto los medios de comunicación como los aficionados me demostraron” y se muestran contundente al señalar que “aunque no tenía buena relación con la directiva, si no hubiera tenido la oferta de Uruguay no sé que hubiera pasado porque me gusta devolver lo que me dan” en alusión al ofrecimiento que recibió para volver a dirigir al Eldense esta temporada en sustitución de Raúl Garrido.

No oculta Galiana que la situación actual del Deportivo le produce “tristeza y una pena tremenda” y lo achaca a que “los equipos empiezan a consolidarse en Segunda B a partir de la tercera temporada y en la segunda, la pasada, el Eldense todavía no se había ganado el respeto y estaba a punto de conseguirlo”.

De la reunión que se produzca en las próximas horas saldrá si José Emilio Riquelme Galiana vuelve a Uruguay el próximo ocho de enero.

