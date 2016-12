La Policía refuerza la seguridad en zonas de gran afluencia de público hasta el próximo 9 de enero

La Policía Nacional ha iniciado en Alicante el dispositivo especial “Comercio Seguro” que se ha activado a nivel nacional de cara a las fechas navideñas. Es un despliegue específico para garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fiestas, con el objetivo de prevenir y evitar la comisión de hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando las grandes aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio. Se prestará especial atención a los almacenes y establecimientos, que en estas fechas acumulan grandes cantidades de mercancías, para prevenir los robos mediante butrones.

Se han repartido guías y trípticos del Plan Comercio Seguro con consejos a asociaciones y comerciantes: donde se recogen entre otras pautas un decálogo para los comerciantes, pautas que se pueden consultar en la Guía de Comercio Seguro publicada en la web oficial www.policia.es , además a través las distintas plataformas en redes sociales, como @policía, @interiorgob y @polprvalencia se ofrecerán pautas de seguridad especial para disfrutar de una Navidad segura.

Este dispositivo activado simultáneamente en toda España estará vigente hasta el próximo 9 de enero en vías de mayor actividad comercial, mercadillos tradicionales y zonas de ocio y diversión.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha anunciado que “serán 3.415 efectivos que reforzarán el servicio ordinario de la Policía en toda la Comunidad Valenciana. Así el dispositivo en la provincia de Alicante se incrementa en 929 efectivos. El delegado ha destacado que “esta campaña se trabaja conjuntamente con los comerciantes en la labor preventiva, ya que la seguridad cumple un papel fundamental en el bienestar de los ciudadanos, y es esencial que todas las partes sumen para garantizar la seguridad en todas la zonas”.

Los niños seguros para que sean los verdaderos protagonistas

Uno de las incidencias principales en lugares con importantes concentraciones de personas es el extravío de menores, por lo que hay que tener a los más pequeños siempre vigilados. La Policía recomienda dos medidas sencillas: Enseñar a los niños a conocer su propio nombre, apellidos, domicilio y teléfono. Anotar el teléfono móvil del padre o madre en el brazo del niño o bien en una pulsera o colgante con sus datos de identidad y teléfono.

Clásicos por Navidad

En etas fechas y aprovechando la gran afluencia de gente, estos ambientes se convierte en escenario perfecto para carteristas, timadores, descuideros y otros delincuentes por lo que hay que recordar:

Evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo y asegurarse de que no le siga nadie cuando vaya a sacar dinero del cajero o durante la extracción y salida del banco

No crea en los grandes negociones que le exijan un adelanto de dinero

No acepte ayuda de desconocidos que supuestamente quieran ayudarle, en ocasiones se aprovechan de un descuido para apoderarse de nuestro dinero y cosas de valor

Los “trileros” son especialistas timadores y los timos del “tocomocho” o de la “estampita” vuelven por Navidad.

Que solo Papá Noel y los Reyes visiten tu casa

En el periodo navideño se aprovecha para realizar pequeños viajes o visitas a familiares por lo que la irse de su casa no olvide cerrar con llave y no sólo con el “resbalón”, ya que así se lo pone más difícil a los “cacos”. No deje señales visibles de estar deshabitada, no baje totalmente las persianas y no divulgue su ausencia, ni por las redes sociales.

La Policía Nacional recuerda también unas pautas simples de seguridad si se acude a fiestas o eventos con gran afluencia de público. Cualquier actividad, fiesta o celebración pública debe contar con la autorización administrativa y cumplir las normas de seguridad, como un servicio de seguridad y salidas de emergencias indicadas. Si se produce cualquier incidente: mantenga la calma e intente alejarse de esa zona, avisando a la organización o al 091. Siga siempre las indicaciones del personal de seguridad del evento o de la Policía en su caso.

