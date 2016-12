El Santiago FS invita a despedir el año presenciando el partido ante el Jaén

El 2016 se acerca a su final, y el Santiago Futsal quiere despedirlo de una manera especial. El próximo jueves disputará el último partido del año en casa, ante Jaén Paraíso Interior a las 20.45h, y quiere que todos los asistentes al encuentro disfruten con los suyos y con el ambiente del futsal da terra que se respira en el Multiusos cada jornada.

Por eso, el club y el Multiusos Fontes do Sar, patrocinador del partido ante Jaén Paraíso Interior, invitan a todos sus abonados a asistir de manera gratuita al encuentro. Todos los abonados del Complejo Deportivo Multiusos Fontes do Sar y Santa Isabel dispondrán de 2 entradas para dicho encuentro que podrán retirar en recepción desde hoy hasta el mismo día de partido. Las entradas para abonados del Complejo Deportivo únicamente se podrán retirar en la zona de recepción, no en las oficinas del Santiago Futsal.

Además los menores de 18 años también tendrán acceso gratuito. Para los más pequeños, se habilitará una zona de juegos e hinchables en el hall de acceso al pabellón que contará con monitores de la empresa Ábretesésamo Ludoteca.

Un partido que cuenta con todos los alicientes para ser una gran fiesta, a la que el club anima a asistir a todos los amantes del fútbol sala que en estas fechas navideñas quieran vibrar con el mejor fútbol sala. La apertura de puertas será a las 19.30h.

