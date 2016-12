Amarga despedida del año

CHICLANA C.F 2 - XEREZ C.D 0

Se jugaba el Xerez C.D en el Municipal de Chiclana acabar el año en puestos de ascenso. Para eso, tenía que ganar a empatar en el encuentro adelantado de la jornada del día 2. Pero la primera parte del equipo azulino fue para olvidar. El Chiclana salió mucho más enchufado que los jerezanos, mostrándose en los primeros 45 minutos muy superiores a un Xerez excesivamente fallón en defensa.

El encuentro comenzó con dominio del Chiclana ante un rival que se vio sorprendido en el arranque, apenas tenía la pelota y el centro del campo era una batalla perdida. Era el último partido de Raúl Procopio en el banquillo y los jugadores querían regalarle la victoria. Su marcha parecía un gran aliciente para los chiclaneros, que jugaban con mayor intensidad que su oponente. El primer gol del partido llegaría en el minuto 13 y con algo de fortuna para el Chiclana. Un disparo desde la frontal de Josemi Caballero se envenenaría tras tocar en un defensa del Xerez. David Zamora nada pudo hacer para evitar que el balón acabase en el fondo de su portería. El equipo azulino estaba siendo superado por su rival en el terreno de juego y ahora también en el marcador. A pesar del gol, el partido no cambiaba, seguía por los mismos derroteros. El juego era del Chiclana y el segundo tanto también. Joselito marcaría, aunque antes, Pedro Carrión tuvo una buena oportunidad de empatar, pero no estuvo acertado en el remate. Hasta llegar al final apretaba el Xerez que pudo acercarse en el marcador en una falta que envía Juanito Benítez al larguero. Al descanso se llegaría con el susto para el equipo de Raúl por unos problemas en la rodilla de su portero Alberto. En el banquillo, el Chiclana, no tenía portero suplente. Pero el guardameta pudo completar el encuentro.

El Xerez C.D arrancaría la segunda parte con cuatro jugadores amonestados: Zamora, Vega, Barragán y Orellana. Y estaba obligado a cambiar algo si quería arrancar algún punto del Municipal. En los primeros minutos el equipo parecía otro. Buscaba el gol con insistencia y superaba en juego a su rival. Israel, de falta directa, obligaría al portero con una gran intervención. Con el partido más nivelado, llegaría la expulsión del Alberto Orellana. Guerrero saca mal la pelota desde atrás y se la entrega a Joselito al que le sale el central para robarle el cuero. Le hizo falta clara y vio por lo tanto la segunda tarjeta.

El Xerez se quedaría con diez y empezaría a entregarse. Con diez en el campo y con dos a cero en contra, el equipo que entrena Vicente Vargas ya no tenía fuerzas, y lo que es peor, ya no tenía fe. El Chiclana entendió perfectamente la rendición de su rival y dejó de combatir. Los dos ya esperaban las vacaciones. Poco antes de terminar el partido, la tuvo Carlos Álvarez sólo delante del portero. pero estrellaría el balón en el larguero. No era el día del Xerez C.D, estaba claro. Los jerezanos , las empañan con una derrota que le impide meterse en la zona de ascenso, que era su objetivo.

FICHA TÉCNICA:

CHICLANA C.F : Alberto, Joselito, Diego, José Mari, Samuel, Caballero, Nene, Fran, Agustín, J.Muñoz (Juan Ureba), Parra (Jose Carlos)

XEREZ C.D : Zamora, Barragán, Guerrero, Kevin, Orellana, Isra, Juan Benítez (Ruben), Alberto, Pedro Carrión, Agus, José Vega (Carlos Alvarez)

Comentarios