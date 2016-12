La Fiscalia es querella contra l'alcalde d'Almacelles per prevaricació, al veure indicis de contractacions irregulars

La Fiscalia de Lleida es querella contra l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, pel “presumpte delicte de prevaricació” al veure indicis de contractacions irregulars per a cobrir llocs de treball, en què s'hauria d'haver convocat un concurs públic.

Llocs de feina com la secretaria segona, els interventors o la policia local. I considera que l'alcalde, del PDECAT, ha conformat la plantilla de l'Ajuntament "atenent únicament al seu criteri” o “sense concurs públic” o amb persones no qualificades pel lloc de feina assignat. La fiscalia destaca que el procediment de nomenaments per a un lloc de treball a través d'un decret d'alcaldia "per raons d'urgència" s'ha convertit en la manera "normal" de contractació de l'Ajuntament des de que Ibarz és alcalde.

Els Mossos d'Esquadra, per ordre de la mateixa Fiscalia de Lleida, van entrar el 15 de novembre a l'Ajuntament d'Almacelles a la recerca d'informació contractual dels últims 13 anys, arran de la denúncia presentada pel grup municipal Almacelles Lliure, vinculat a ICV.

