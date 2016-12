8 meses buscando el tratamiento que le prescribió su médico

En el caso de Juan Gabriel "llueve sobre mojado", como explica la familia. El paciente de 51 años no llegó a tiempo al medicamento Sovaldi para tratarle de la hepatitis C, porque desarrolló un cáncer y entonces ya era desaconsejable, según cuenta Juani, la hermana del paciente , que hace de portavoz. En consulta, el facultativo especialista que le atiende en el Ramon y Cajal, el Doctor Lledó Navarro, solicitó tratamiento con regorafenib, comercializado bajo el nombre de STIVARGA, un fármaco de última generación, que generó expectativas a la familia. "Nos hizo mucha ilusión pensar que con el nuevo medicamento podía mejorar la vida de mi hermano, y nos generó mucha angustia ver que pasaban meses y meses sin que se lo dieran. Hasta en cuatro ocasiones lo hemos solicitado y no entiendo por qué el hospital no se lo da cuando el médico que le trata lo ha pedido. En este tiempo mi hermano empeora por momentos, el cáncer se le ha extendido muy rápido, tiene metástasis óseas y apenas tiene ya movilidad", explica Juani a la Ser. La familia ha iniciado una petición de firmas en Change.org

Respuesta del hospital

La dirección médica del Ramón y Cajal ha explicado por escrito a la Cadena Ser que la subcomisión de farmacia del hospital, formada por varios especialistas, no ven claro el uso de esta medicación por el alto grado de toxicidad para el paciente. Al no estar de acuerdo el paciente y sus familiares el pasado 30 de septiembre lo volvieron a valorar y los expertos insistieron en que estaba fuera de indicación en el caso particular del paciente. El 2 de diciembre, el caso se elevó al subcomité de tumores del hospital llegando a la misma conclusión. En cualquier caso, y ante la reiteración de la familia, el caso se vuelve a presentar hoy en una nueva reunión del subcomité de farmacia del hospital.

