CONSUBAL recomienda ser previsores y hacer un presupuesto durante las fiestas

Son días de muchas compras, y para no llevarnos sorpresas inesperadas, la asociación de consumidores Consubal, recomienda varias cuestiones, a tener en cuenta. Su portavoz, Alfonso Rodríguez asegura que hay que "ser previsores, aplicar el sentido común, y hacer una lista de lo que tenemos que comprar".

La Asociación destaca que, "ahora se está consumiendo mejor que años atrás, el afán consumista está desapareciendo, afortunadamente", dice.

A la hora de comprar juguetes, Rodríguez asegura que "es importante tener en cuenta la edad de los niños". También hay que guardar los envases, y los tíckets, por si hubiera que hacer algún cambio.

Rodríguez aconseja sobre todo, ser prudentes, en estos días, en los que hay muchos gastos, y no salirnos de nuestro presupuesto. "No podemos comprar cosas, que están fuera de nuestro alcance, tenemos que ser realistas, para no llevarnos, después, sustos", concluye.

