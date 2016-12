La Fundación San Bernabé respalda la gestión de Vanesa Guzón

Tras denunciar los sindicatos de la residencia de personas mayores San Bernabé de Palencia un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, del que culpan a la directora del centro la ex concejal del PP Vanesa Guzón, la Fundación San Bernabé sale en su defensa. En un comunicado la Fundación recuerda que es ajena al Obispado y enfatiza que la directora "fue elegida por el Patronato, tras el estudio de diversas ofertas llegadas a través del Servicio Estatal de Empleo. No hubo un solo voto en contra de esta elección, que se consideró la mejor".

La Fundación afirma además que las mejoras salariales prometidas por la anterior dirección del centro "no contaba con respaldo presupuestario ni con la aprobación del Patronato". El comunicado es contundente al afirmar que la directora gerente ejecuta los acuerdos tomados por el Patronato. En otro apartado, anuncia que se ha encargado un estudio de viaibilidad de la residencia y que la situación económica de la Fundación "con un convenio muy beneficioso para los trabjadores" en relación con el convenio nacional, "no permite este año hacer mejoras, so pena de poner en peligro la viabilidad de la Fundación".

Comentarios