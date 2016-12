Enhorabuena a todos los agraciados con la lotería de Navidad, a los de los grandes premios, a los de los pequeños y a los que consiguieron llevarse un pellizco, ya sea en Palencia o en cualquier otro lugar de España.

Para muchos hoy es el día de la ilusión, para otros, como se suele decir, el de la salud, que a pesar de ser una frase hecha que se utiliza como consuelo ante la falta de suerte, es una gran verdad.

Como supondrán, si estoy aquí es porque no me ha tocado. A ustedes tampoco ¿no? Ya… De lo contrario estaríamos derramando cava por las calles y pensando qué hacer con el premio en lugar de trabajar o ver este vídeo…

Pero, ¿quién no ha fantaseado con lo que haría si le tocara la lotería? Desde grandes viajes, coches, casas, incluso yates, como contaban en una campaña publicitaria, hasta quitarse de un plumazo los problemas económicos o evitárselos a un ser querido. El caso es que para algunas de estas cosas tendría que tocarnos una cantidad escandalosa de dinero, que en un sorteo como el de hoy es algo difícil a no ser que llevemos un buen número de décimos del primer premio. Eso sin contar con lo que se lleva hacienda.

Pero les confieso que todos los 22 de diciembre, por costumbre heredada de mis padres, a pesar de atender otras tareas durante el sorteo, siempre lo hago con ese soniquete de fondo de los niños de San Ildefonso, que desde los primeros cánticos ya me producen ese nerviosismo que se instala en el estómago y que se desvanece a medida que salen los premios. Con el sorteo de este año ya finalizado, ahora que la mayoría hemos visto esfumarse todos nuestros grandes planes, tengo que decir, aunque suene ñoño, que a mí me compensa la ilusión que compartimos todos por unos días con la excusa de la lotería. Sí, me gusta esa tradición de intercambiar suerte con los tuyos, elegir esa terminación con tu número favorito, pensar que ayudas a alguien al comprar esa participación que incluye un donativo solidario…

Leía recientemente en un artículo que la lotería actúa como un “pegamento social que nos hace soñar en grupo” y además que “el ser humano necesita fantasear con posibilidades futuras para escapar de sus problemas”. Creo que sí, que algo de eso hay. Y que a pesar de todo, esa emoción es el preludio perfecto para preparar lo que llega a continuación. Una Navidad que por creencia o por tradición, para todos debería ser tiempo de encuentro, de reunión, de ilusión y de recuerdo para los que ya no están. Por eso, aunque la suerte no haya tocado esta mañana a nuestra puerta, me quedo con la fortuna de todo lo que tengo y que no está en el banco, con lo bueno que está por venir y con el sueño de un próximo año mejor para todos.

