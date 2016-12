¡Por supersticiosos!

En la provincia de Pontevedra nos tuvimos que conformar con pellizcos, en la propia capital, Valga, Cambados, Moaña, Ponteareas y sobretodo en Moraña donde cayó algo del segundo premio el 04.536.

Iván Montáns

04536. El segundo premio llegaba, poco antes de las once y media de la mañana. En la provincia, Ponteareas, Moaña y Moraña empezaban a extender la alegría que, en esta última localidad, se centró en el Bar Xolda. Un local en el que trabajan tres personas y el hijo del dueño, jubilado hace dos años. Se trata de un bar que no tiene décimos físicos, todos son de máquina. Que jugaba su propio número y que no tocó. Resulta que el 04536, lo jugaron 80 personas de una peña. Son mil quinientos euros para cada uno.



Javier Piñeiro, padre ( que también tiene participación) recuerda que por estas fechas hace años, él se encontró con un décimo premiado que nunca cobró porque lo perdió…

El más madrugador fue un cuarto premio. 59444, que pasó por Vigo, Ponteareas y Valga. Una hora después, el primer quinto empezó a extenderse por la provincia. El 22. 259 se vendió en dos puntos de Cambados, Vigo, Redondela, Porriño y Bueu. En esta última localidad sorprendía a los responsables del Restaurante Quintela con cinco décimos guardados a una peña de jubilados del mar. Ana, se dedicó a atender a los medios sin tiempo para contactar con ningún agraciado.

El segundo quinto, pasó de puntillas por Vigo y por la administración de Lotería de la Calle Loureiro Crespo, 19.152 vendido por Terminal.

Y otro quinto, con seis mil euros al décimo, el 60.272 se vendió en Casa Amelia, San Antoniño en el concello de Barro.

