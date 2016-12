Azu Muguruza:"Ha sido una primera vuelta muy dificil"

Azu Muguruza hace balance de la primera vuelta liguera, saldada con cinco victorias y ocho derrotas para el IDK Gipuzkoa, en la úndécima plaza de la clasificación. El equipo ya se encuentra de vacaciones a la espera de volver a entrenar a partir del día 28 para preparar el comienzo de la segunda vuelta el día 7 de enero en la cancha del Embutidos Pajariel Bembibre

Balance primera vuelta: “Ha sido una primera vuelta muy difícil. Ya se complicó antes de empezar con la lesión de Pao Ferrari y luego ha habido demasiados cambios en el equipo, demasiados cambios de juego, y hemos tenido que dedicar mucho tiempo en adaptar a jugadoras y a intentar estar cada semana en el partido que nos tocaba, lo que nos ha impedido trabajar cosas que necesitábamos. Para todo lo que hemos pasado y cómo hemos acabado en diciembre, se puede considerar que el balance es normal”.

Cinco victorias y dando la cara: “Lo que más valoro es que, a pesar de todo, las jugadoras han estado siempre muy dispuestas, muy preparadas para lo que tocara y con buena actitud. Han estado predispuestas y con la cabeza en su sitio para intentar ganar el siguiente partido”.

Lesión de Pao Ferrari,“Todos pensábamos que con Pao el equipo podía dar un nivel, pero es que Pao no empezó la temporada y ahora no está todavía en forma. Ha hecho un esfuerzo muy grande por ayudar al equipo, sobre todo desde que se fue Astou. Físicamente no está al 100% y es una gran jugadora y da un nivel en el campo pese a todo, pero hay cosas que no está pudiendo hacer”.

Sin poder entrar en la Copa: “La Copa era algo en lo que no pensábamos, bastante teníamos con el día a día rehaciendo el equipo. No era algo ni de lo que hablábamos, es verdad que se puso ahí a tiro y no íbamos a renunciar, pero estábamos justas de jugadoras en diciembre. No renuncias, pero eres consciente de que era difícil porque hemos afrontado partidos con poca rotación”.

Mejores momentos de la primera vuelta:¡Hola!, saldado con victoria por 86-54: “Fue el día que mejor estuvo el equipo, aunque la connotación de ganar en Gernika un derbi con seis jugadoras fue mayor. El equipo mostró una unión y una ambición increíbles y tuvo más repercusión”.

Muchos contratiempos, en forma de lesiones: “Hasta mediados de noviembre no ha habido problemas en ese sentido, pero luego, cuando se fueron Gisela y Astou y se lesionaron Gaby y Iulene, ahí sí que estábamos solo seis para entrenar, aunque hay tres jugadoras de cantera que siempre entrenan con nosotras y hemos llamado a alguna más. Una de las fórmulas para compensar ha sido jugar los miércoles con algún equipo júnior del Easo”.

Fichaje de Nadia Colhado: “Era nuestra apuesta desde mayo, la jugadora que queríamos. Al final no pudo ser porque tenía contrato en Brasil, pero en el momento en que su club quebró, la trajimos. Sabíamos que era una jugadoraza, pero es que además es una tía súper trabajadora y humilde, y dispuesta a aprender de todo el mundo. Es su mayor valor. Es una chica con margen de progresión, que puede hacer grandes cosas”.

Búsqueda de un refuerzo: “Necesitamos alguien interior, esa es nuestra idea, traer otra poste. Ahí vamos muy justas solo con Toch Sarr y con Nadia”.

El objetivo en la segunda vuelta “Lo primero es que todas las jugadoras vengan bien después de Navidad, se han ido de vacaciones pero con la mentalidad de seguir trabajando. Si conseguimos que todas estén bien, y con alguna jugadora nueva que tiene que venir, sí creo que el equipo, pudiendo trabajar bien, dará otro nivel, sobre todo tener más continuidad, no hemos tenido esa continuidad ni entrenando ni en los partidos”.

Comentarios