Solana confia en millorar els resultats fora de casa a la segona volta

El director esportiu del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, confia en que en la segona volta l'equip sigui més regular fora de casa.

L'equip només suma un triomf lluny del Poliesportiu d'Andorra la Vella i per a Solana la inexperiència d'alguns jugadors a l'ACB és un factor a tenir en compte a l'hora d'afrontar els partits a fora, sobretot a nivell mental.

A mesura que avancin les jornades espera que aquesta circumstància es pugui superar ja que els jugadors ja coneixeran el funcionament de la competició i es podrà fer un pas endavant.

Pel que fa a la classificació per a la Copa del Rei, el director esportiu del MoraBanc Andorra ha dit que la il·lusió a manca de quatre partits per finalitzar la primera volta hi és. amb tot ha volgut deixar clar que si finalment no es pot ser a Vitòria la temporada no s'acabarà i s'ha de lluitar per acabar amb més victòries que l'any passat.

El més immediat, però és el partit de dimarts vinent a casa davant l'Unicaja de Málaga.

Comentarios