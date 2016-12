Albert Llovera a punt pel Dakar

Dilluns agafarà l'avió per ser el proper dia 2 de gener a la localitat paraguaiana d'Asunción. Serà la seva cinquena participació, la segona que fa a dalt del camió de l'equip Bonver Dakar.

Assegura que arriba a un molt bon nivell físic i mental, sobretot perquè aquest any va poder tancar el projecte amb més antelació i això li ha permès poder fer més entrenaments a sobre del Jamal 163 Tatra. Sobre les etapes que hi haurà en alçada aquest any al seu pas per Bolívia espera poder-s'hi adaptar.

Aquesta edició ha estat considerada pels participants com una de les més dures que tindrà la seva arribada el 14 de gener a Buenos Aires.

