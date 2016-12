Martí augura que tancarem el 2016 amb un creixement de l'1%

El cap de Govern, Antoni Martí, augura un creixement de l'economia d'Andorra de l'1%, malgrat la "poslseguera" de l'afer BPA i la fi del secret bancari.

Aquest matí ha tingut lloc el tradicional esmorzar dels membre de l'Executiu amb la premsa. Banca Privada d'Andorra i l'intercanvi automàtic d'informació fiscal han estat entre els temes principals.

Martí, ha defensat que, inependentment de la renda variable bloquejada a Crèdit Suisse, l'afer BPA ha arribat al seu final. En referència a l'intercanvi automàtic, el cap de Govern ha subratllat que l'economia Andorrana "no només són bancs" i que hi ha altres sectors que s'estan recuperant, com l'immobiliari o l'hoteler. Per això, l'Executiu preveu un creixement de l'economia andorrana.

Pel que fa a altres sectors que han crescut el 2016 com el de la joieria, el ministre de finances, Jordi Cinca, els ha volgut desvincular de l'intercanvi automàtic d'informació fiscal.

Comentarios