La UIFAND alerta els joiers que segueixin els protocols de sospita

La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND) ha alertat els joiers del país que segueixin els protocols per comprovar l'origen dels diners dels compradors, degut a l'increment de la venda de lingots d'or i diamants tallats.

La UIFAND ha denunciat a través d'un comunicat que hi ha entitas financeres, advocats, agents immobiliaris i notaris del país que estan "planificant, facilitant o participant" ens diverses operacions per "evitar o postposar" l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal i que podrien arribar a ser constitutives de delicte de blanqueig.

En la nota informativa, el cap de la UIFAND, Carles Fiñana, assegura que “aquestes operacions, de vegades, no persegueixen cap finalitat econòmica sinó més aviat ocultar o encobrir l’origen, la ubicació, el moviment o la propietat dels fons”, que poden provenir d'activitats delictives. Esmenta com a exemples d’aquestes operacions la creació de societats, donacions, negocis fiduciaris i la utilització de persones interposades, entre d’altres.

El comunicat tècnic fa referència també als comerciants d’articles de gran valor, esmentant específicament els joiers, i també posa de manifest que “s’ha detectat un increment de la venda de productes com lingots d’or i diamants tallats, que es caracteritzen per tenir una liquiditat certament elevada i un valor relativament estable”.

Precisament per aquest motiu, la Uifand incideix que “els criminals podrien tractar d’aprofitar la conjuntura actual per blanquejar els seus fons a través de la compra dels esmentats productes”, i per això es demana l’aplicació de “mesures de diligència deguda reforçada”, sobretot en aquells casos en què “la venda d’algun d’aquests productes sigui per un import especialment elevat”, ja sigui executada “en una única compravenda o operació o en diverses compravendes o operacions entre les quals hi hagi indicis de vinculació”.

El comunicat de la UIFAND contrasta amb les informacions facilitades pel ministre de Finances, Jordi Cinca, qui ha assegurat avui que el creixement de vendes constatat en el sector de la joieria no està vinculat amb l'intercanvi automàtic d'informació fiscal.

