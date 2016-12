El segundo premio en Sevilla

El número 4.536, que ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha dejado un total de 6.500.000 euros en Sevilla capital al venderse en varias administraciones repartidas por toda la ciudad.

Es el caso de la administración Estrella Fugaz, sita en el número 36 de la calle Virgen de Luján de Sevilla, que ha vendido un total de 14 décimos del segundo premio.

Así lo ha confirmado a Europa Press una de las trabajadoras del despacho, María del Carmen, quien ha mostrado su felicidad por repartir la suerte entre sus clientes.

El premio ha sido vendido en este establecimiento por ventanilla, por lo que ha estado muy repartido, si bien hasta el momento no se ha pasado ninguno de ellos para celebrarlo.

Es la primera vez que esta administración reparte un premio del sorteo de Navidad, puesto que los actuales propietarios llevan regentando el local solo desde hace un par de años.

Hasta un estanco de la Urbanización Las Dalias de la capital hispalense también ha llegado el segundo premio, donde se han vendido un total de 15 décimos a través de terminal.

Ha sido uno de los empleados de esta administración mixta, Rafael, el que ha informado a Europa Press de que el premio ha sido vendido íntegramente en este establecimiento al bar 'La auténtica', ubicado en la calle San Fernando de Sevilla.

Es la primera vez que reparten un premio en este sorteo, por lo que ha mostrado su alegría poder haber llevado la suerte a los trabajadores de ese establecimiento hostelero.

No obstante, Rafael se ha lamentado de no haber comprado ningún décimo de este número, que 'a priori' no le gustaba.

También en Sevilla capital, un estanco ubicado en el número 22 de la avenida de la Constitución ha vendido un total de siete décimos de este segundo premio, todos ellos a través de terminal.

Desde la administración mixta han señalado a Europa Press que, al estar situados frente a la Catedral de Sevilla, el premio está muy repartido, dado que hay una gran afluencia de turistas y puede llegar hasta cualquier parte del mundo.

Por último, la suerte ha llegado hasta la administración número 48, sita en la avenida Luis de Morales número 1, donde se ha vendido un décimo a través de máquina.

La propietaria del despacho, Marta, ha expresado su alegría a Europa Press, ya que este segundo premio ha supuesto su estreno en el sorteo de Navidad.

En este sentido, Marta destaca que lo más cerca que ha estado de repartir un premio en Navidad fue hace dos años, cuando vendió el número anterior al gordo de aquel año. Si bien no sabe quién ha sido el agraciado, ha afirmado que se siente "muy contenta" de haber podido repartir el segundo premio.

El número 4.536, que ha resultado agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha repartido en todas las provincias andaluzas, la mayor parte en Granada, con más de 45 series de este número vendidos.

El número fue cantado a las 11,21 horas en el segundo alambre de la sexta tabla. Los niños del Colegio Residencia de San Ildefonso Nicol Chungara Pardo y Youssef Salhi han cantado los número y Wilmer Preites González y J.Stiven Mendoza Candelo han extraído las bolas.

En Andalucía, ha recaído en Pinos Puente, en Huetor de Santillán, Cúllar, Maracena, Tocón y en Granada capital (Granada); en Fuengirola, Estepona, Calahonda, Marbella, Alfarnate, Antequera, Estepona, Fuengirola, La Cala del Moral, San Luis de Sabinillas, Torremolinos, Vélez-Málaga y en Málaga capital (Málaga); en Barbate, Los Barrios y en Cádiz capital (Cádiz); en Écija, en Lora del Río, La Puebla de Cazalla y en Sevilla capital (Sevilla); en Úbeda, Martos, junto a Jaén capital (Jaén); en Rute y en Luque (Córdoba); en Tíjola, Albox, Balanegra, Fiñana y Vera (Almería), y en Isla Cristina y Escacena del Cammpo (Huelva).

Comentarios