Donde dije digo

Rosa Valdeón se escandaliza ahora al ser preguntada por su posible dimisión como procuradora regional, una vez condenada por la comisión de un delito contra la seguridad vial. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, dice que el fallo judicial no señala incompatibilidad alguna para el ejercicio de cargo público, y es verdad, ahora bien, si este es el argumento de peso, sepamos que desde este momento todo aquello que no se recoja en un fallo judicial será impermeable a lo que hagan o digan quienes se dedican a la política. Más allá de que no faltan ejemplos dentro del partido popular de políticos que dejaron todos sus cargos tras dar positivo en un control de alcoholemia, conviene recordar que fue la propia Rosa Valdeón la que fijó en su día la linea que un político no puede traspasar, tampoco en su ámbito privado. Valdeón aludía entonces a la ejemplaridad y ante una situación muy similar a la que ella protagonizó el pasado mes de septiembre lo tenía claro. Los políticos que cometen errores de esta naturaleza tienen que dejarlo. Tras abandonar la vicepresidencia, puesto al que accedió por designación de Herrera, no contempla dejar el puesto al que llegó por elección de los ciudadanos. Ella sabrá. Seguramente nunca se arrepentirá suficientemente de haber dicho lo que dijo cuando el pillado al volante bajo los efectos del alcohol fue otro político, pero lo dijo, y como suele decirse, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, y esto vale para todos, especialmente para los representantes de los ciudadanos por aquello de la tan traída y llevada ejemplaridad.

