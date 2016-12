La lotería de Navidad deja un segundo premio en Ponteareas y Moaña

El segundo premio de la Lotería de Navidad, el 04.536, y seguramente uno de los más repartidos del sorteo, ha caído también en la comarca de Vigo, concretamente en la calle Concepción Arenal de Moaña, concretamente en el Bar Pósito de la Cofradía de Pescadores de Moaña, en donde se habrían vendido dos décimos, así como en la Cafetería Castelao de Ponteareas, en el número 34 de la avenida del mismo nombre, en donde se vendió un décimo.

Los primeros premios de la Lotería de Navidad han dejado ya desde primera hora sus primeros pellizcos en Vigo y comarca. Se trata de décimos sueltos que se han vendido de manera aislada en algunas administraciones y locales.

Así, en el Bar Suso, en la calle Sanjurjo Badía de Vigo, se ha entregado un premio de 20.000 euros vorrespondientes a un décimo del 59.444, agraciado con el cuarto premio y su responsable, Arturo Losón, reconocía que habían vendido "un único décimo y me parece que se vedió ayer por la tarde", y aunque no recuerda quien fue el agraciado, sí que recuerda que le pidió "uno terminado en 44, y salió este en 444; le pregunté si lo quería y me dijo que sí". Este premio también ha caído en Ponteareas.

Bar X en o Porriño, donde ha caído el quinto premio de la Lotería de Navidad 2016, con el número 22.259. / María Díaz

También se repartió un pellizco todavía por determinar en una administración del Calvario, en la calle Urzáiz, 167, en donde se vendió el 22.259, que salió agraciado con el quinto premio. Su propietario aseguraba sonriendo que "empezamos bien, de momento con el quinto y quedan premios todavía por salir", porque recuerda, no es la primera vez ya que "hemos entregado dos cuartos y dos quintos". Este mismo número también se ha entregado en Bueu, O Porriño y Redondela.

También el segundo quinto en salir, el 19.152, ha caído en el centro de Vigo, en la administración de Lotería del supermercado Alcampo, en Coia; así como en la calle Rosalía de Castro, 6, en el Bar Aldeana y en una administración situada en el número 12 de la Plaza de Compostela, en donde se entregó un décimo por terminal. Su responsable, Arancha Sinde, explicaba que "la única manera de saber cuándo lo hemos vendido es con el resguardo, ya que se empiezan a vender desde julio", lo que no ocurre con los décimos tradicionales.

Arancha Sinde, de la Administración ubicada en la Plaza de Compostela de Vigo. / María Díaz

