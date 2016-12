Caballero: "El Área Metropolitana está vivita y coleando"

La decisión del PP de no conformar grupo ni participar en la primera junta de gobierno del Área Metropolitana de Vigo no ha alterado los planes de su presidente, Abel Caballero.

El alcalde de Vigo insiste en que el organismo seguirá adelante y acusa al presidente de la Xunta de intentar boicotearla. Para Caballero, a Núñez Feijoo ya no le interesa el Área Metropolitana tras ganar las elecciones autónomicas. Además, el regidor olívico acusa al alcalde de Redondela, Javier Bas, de encabezar la revuelta del PP para reventar el ente recién creado.

Preguntado por las declaraciones de Elena Muñoz, quien dijo que el PP no participará en el Área mientras el alcalde no cumpla el convenio del transporte, Caballero respondió de forma tajante: "La señora Muñoz no forma parte del Área y me da igual lo que diga".

Comentarios