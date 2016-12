El Patronato de Lobo no quiere detener el traslado

El Patronato de la Fundación Baltasar Lobo se ratifica en que trasladará el museo del escultor al Ayuntamiento Viejo cuando la Policía Municipal ocupe el Edificio del Banco de España. Se descarta así estimar la petición de la incipiente asociación de amigos del artista, que había pedido que esta decisión se paralizara.

Y que de hecho expusieron su este miércoles ante los miembros de la Fundación, que no obstante se reiteraron en que, a día de hoy, no existen otras alternativas que el viejo ayuntamiento de la Plaza Mayor cuando quede libre. Si bien el Patronato dijo no descartar a medio plazo reubicar el museo, si es que surgieran vías de financiación que permitan un espacio alternativo de mayor superficie. Por otro lado el patronato recibió ayer la petición de la Fundación Caja Burgos de que le sean cedidas varias piezas en préstamo para una exposición monográfica sobre Lobo. Y se anunció un proyecto didáctico del ayto en torno a Baltasar Lobo, con la participación del Colegio Arias Gonzalo y la Escuela Universitaria de Magisterio.

