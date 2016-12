Habrá oposiciones para idiomas y para la Escuela de Artes

El próximo año 2017 habrá oposiciones para inglés y francés de las Escuelas de Idiomas y en las especialidades de Diseño Gráfico y Medios Informáticos de las Escuelas de Arte. Así se ha decidido este jueves en la mesa técnica, en la que se ha debatido sobre las enseñanzas de régimen especial.

También presentan una elevada tasa de interinidad. Todavía no se conoce el número de plazas, que se decidirán, en principio, en la mesa sectorial prevista para enero. Según María Martínez, de UGT, "incluso hay problemas para formar tribunales porque no hay suficiente personal definitivo". En algunas especialidades hace 20 años que no se convocan oposiciones. Asimismo, en la mesa sectorial de enero queda por determinar las oposiciones para el conservatorio y para artes escénicas.

En 2017 y 2018 habrá oposiciones en varias especialidades de Secundaria y FP, y en 2019 para Maestros. El total de plazas para 2017 serán entre 155 y 165 respecto al 100% de la tasa de reposición.

