¿Alguna vez has fingido un orgasmo? /

Según recientes investigaciones, el 68% de las mujeres ha fingido en alguna ocasión la llegada al punto álgido de la excitación sexual. Y es que acrecentar el placer ajeno sin esperar nada a cambio es el principal motivo que lleva a la mujer a sobreactuar en la cama.

¿Y qué ocurre con los hombres? Fingir no entiende de sexos, aunque sus motivos o finalidades pueden ser bien distintas. Fingir una reacción fisiológica de tamañas dimensiones no es tarea fácil, ya que la cascada de tensión sexual no va acompañada únicamente de gestos, gritos y movimientos espasmódicos, sino también de otras respuestas corporales incontrolables como la dilatación de las pupilas y el enrojecimiento de la piel.

De este tema hablamos esta semana con la sexóloga de Bread and Sex, Almudena Martínez Ferrer.

