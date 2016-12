Recuperación con nombre propio

Montakit Fuenlabrada (5-8) es otro en el último mes en el que ha ganado tres de cuatro partidos de Liga Endesa (la única derrota llegó en la visita al Real Madrid) y se ha clasificado para el TOP16 de la Eurocup; esta racha ha coincidido con el paso adelante que han dado algunos jugadores, que han tomado mayor responsabilidad con la baja de Marko Popovic o en el último encuentro de Ivan Paunic. Es el caso de los jóvenes Rupnik, Smits o Hakanson pero también del escolta mexicano Paco Cruz, cuya mejoría en el juego tiene una explicación: está ya recuperado de la lesión de su rodilla izquierda de la que fue operado antes de llegar a España. "Lo peor ya ha pasado", resumía a EFE el de Nogales.

Todo ello se refleja en sus sensaciones, pero también en sus estadísticas. Promedia 13,28 puntos por partido en los últimos siete encuentros, con una actuación destacada en el último de Liga Endesa contra el Betis Energía Plus, cuando hizo 22 puntos, capturó cinco rebotes y dio una asistencia. El tirador sonerense llegó al Fuenlabrada después de haber liderado al VEF Riga letón con una media de 13,5 puntos por partido en la liga VTB (que incluye a equipos rusos y bálticos) y tras brillar en el Preolímpico de Turín, en el que comandó a México con 19 puntos por encuentro pese a no llegar a obtener el billete para Río 2016.

"Pasa de ser el mejor jugador de su selección a encontrarse una situación en la que no puede correr, y no por una lesión, sino porque decide quitarse unas molestias y acaba lesionado de verdad. Decidimos esperarle porque tiene un talento enorme", añadió el entrenador del equipo, José Ramón 'Jota' Cuspinera.

Lo que siguió fue un proceso de casi 40 horas semanales entre tratamientos de fisioterapia, trabajo físico en el gimnasio y la piscina y entrenamientos con el equipo con ejercicios particulares. "Ha tenido el doble de carga de sus compañeros, cuatro o cinco semanas sin un solo día de descanso", valoró el preparador físico.

"No pensaba que la recuperación iba a ser tan larga. Ha sido un proceso difícil, porque estábamos en temporada y a la vez recuperándome, no he podido parar de entrenar ni de jugar. El cuádriceps estaba muy débil, y yo estaba dispuesto a hacer lo que sea para competir lo antes posible. Pero lo peor ha pasado y ahora espero mejorar", resumió Paco Cruz.

Diagné, el jeque de los tableros

Este miércoles Cheik Moussa Diagné lo confirmaba en los micrófonos de Cadena SER Madrid Sur. “Estoy jugando mejor y tengo más cosas que aportar que hace dos años”, analizaba en sus primeros meses tras regresar a Fuenlabrada, cedido por el Barça.

El senegalés tuvo su mejor partido en San Pablo, sumando 12 capturas que dejan su media en 7,23 y le llevan directo al liderato de la tabla de máximos reboteadores de la liga por delante de Tomic y Shermadini. “Los rivales de principio de temporada eran complicados, pero ahora nos hemos enfrentado a los equipos de nuestra liga y hemos sacado las victorias. Soñamos incluso con el playoff y la Copa”, apuntó y subrayó la importancia de los dos próximos encuentros en casa (el ‘Fuenla’ descansa en la jornada 15).

Para animar a los fuenlabreños a acercarse al Fernando Martín, los abonados pueden recoger una invitación por cada carnet para el partido del miércoles 28 de diciembre contra el UCAM Murcia (4-8). La promoción es válida hasta completar el aforo del pabellón y pueden recogerse en las oficinas del club.

