Ahora Getafe quiere que se den Cartas de Ciudadanía a los recién nacidos

El grupo municipal de Ahora Getafe presentará en el próximo pleno municipal una moción para se permita celebrar en el Consistorio ceremonias de Bienvenida Cívica u Otorgamiento de Carta de Ciudadanía.



Enrique Herrero, concejal de Ahora Getafe, no queire que se hable de bautizo civil porque "no tiene nada que ver. No estamos en contra de los bautizos religiosos, aunque no lo compartamos". Asegura que antes de la llegada de la Democracia el nacimiento estaba ligado al bautismo, pero ahora los cambios sociales y jurídicos permiten realizar otro tipo de ceremonias. Como seres sociales que somos, dice Herrero, estaría bien que la"institución del pueblo, que es el Ayuntamiento, otorgara esta bienvenida y que se consolidara"para que la pueda hacer quien quiera.



Desde el PP creen que Ahora Getafe ha vuelto a hacer “el ridículo” con esta proposición. Dice el portavoz adjunto popular, Antonio José Mesa que “no aporta nada a los vecinos” y la califica de otra “carmenada de la extrema izquierda, cargada de sectarismo”.

Además, acusa a Ahora Getafe de desconocer la Historia de España al decir que el bautismo es una tradición franquista y cree que se está confundiendo el bautismo con la inscripción de un nacimiento en el registro civil. Mesa ha lamentado que se quiera “desacreditar” a todos los que han bautizado a sus hijos, ligando este sacramento a la dictadura de Franco.

Comentarios