De la Navidad de la abundancia a la del comedor social

Queso, lomo y chorizo, langostinos, carne con menestra y patatas y dulces navideños. Ese es el menú para la Comida de Nochebuena que este año tiene previsto ofrecer el Comedor Social ‘La Casita’, de Fuenlabrada, a las casi 60 personas que a diario acuden a comer. No será, para algunos, la comida navideña de otras épocas. Con la opulencia propia de la sociedad desarrollada que ahora no pueden compartir las personas a las que la profunda crisis ha dejado en la cuneta.

Si ya la situación empobreció a economías muy ajustadas, en este comedor social también se ve el caso de familias que hace unos años, con sus trabajos y su vida acomodada, jamás pensaron que irían a comer una Navidad a un lugar como este. El paro de uno o de dos de los progenitores ha llevado a tres de las familias que acuden a ‘La Casita’ a un cambio radical de vida. Y tras agotar recursos, a tener que ir todos los días al comedor social. Así lo cuenta Mayte Galdón, portavoz de la Asociación que gestiona este centro.

Ante la Nochebuena de marisco, cordero o cochinillo regado con cava, los que acuden a este comedor social se llevarán para la cena del día 24, un bocadillo con embutido, un postre especial y dulces navideños. Y para Navidad, pollo y empanada, además de turrón.

A ‘La Casita’ acuden desde familias con hijos, a los que les llevan la comida en un tapper, porque“los niños no vienen aquí, para que no tengan ningún estigma”, hasta una mujer de 80 años, con dos hijos enfermos y a la que “la pensión no le da para más”, también muchas personas en riesgo de exclusión social. Es una mano tendida, en tiempos difíciles, que marcan los contrastes dejados por una cruel crisis económica.

