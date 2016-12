Los mejores videojuegos de 2016

Resumir los lanzamientos de un año entero es complicado, pero vamos a intentarlo seleccionando los 12 mejores de los últimos 12 meses, y además repasando otras citas importantes de este año.

Uno de los primeros pesos pesados de 2016 llegaba en febrero: Far Cry Primal nos trasladaba hasta la prehistoria para sobrevivir en un enorme mundo abierto con una de las mejores recreaciones de la flora y la fauna que se han visto hasta el momento.

En abril salía al mercado la tercera parte de una de las sagas más duras y complejas del mundo de los videojuegos: Dark Souls. Había que volver al mundo de la ceniza para enfrentarnos a terribles enemigos en un juego de rol y acción bastante cruel con el jugador, al que obliga a explorar las zonas con mucha precaución para no perder el avance conseguido hasta el momento. Un mundo oscuro, pero con una gran sensación de satisfacción al avanzar.

Un mes después volvía a la actualidad una de las leyendas del género de los disparos en primera persona: Doom. La renovación de la obra de Bethesda cuenta con un modo campaña frenético y tan sangriento como el original, y además cuenta con un gran editor de niveles. También Blizzard apostaba por los disparos con héroes con Overwatch, una de las revelaciones de 2016. También en mayo veía la luz Uncharted 4, una de las mejores aventuras de los últimos años y exclusivo para PS4. Nathan Drake plantea en su último juego las renuncias personales que supone una vida de aventuras mezclando tiroteos, puzzles y unos entornos muy trabajados.

Ya en septiembre los amantes de la conducción podían disfrutar con Forza Horizon 3. Con un estilo arcade y accesible, podemos probar 350 deportivos recreados al detalle con unos gráficos enormemente fotorrealistas. Septiembre también fue, como cada año, el mes del fútbol. FIFA 17 y PES 2017 se enfrentaron sobre el terreno de juego en uno de los duelos más igualados de los últimos años. El modo historia de FIFA y el estilo asequible pero completo de PES son sus principales bazas. Precisamente sobre estas virtudes pudimos hablar con uno de los productores de FIFA, Aaron McHardy, en un acto en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

Y entonces llegó octubre y, con él, una verdadera explosión de novedades. Xbox One recibió toda la acción y la batalla contra los alienígenas de Gears of War 4, y viajamos hasta la Primera Guerra Mundial con Battlefield 1, con una de las mejores campañas que se puede encontrar en un juego de disparos.

Uno de los lanzamientos del año, la gafas de realidad virtual de Sony Playstation VR, también llegó en octubre. Antes de su salida oficial pudimos probarlas en dos ocasiones, primero con una serie de impresionantes demos y después con todo el terror del próximo Resident Evil VII. La realidad virtual ha llegado para quedarse y las sensaciones con las gafas son inmejorables, sin rastro de mareos y con inmersión total en juegos como Until Dawn: Rush of Blood. La única pega en estos momentos es la fragilidad gráfica de algunos de sus primeros títulos, pero esto no resta impacto a quien las prueba por primera vez.

Y este increíble mes de octubre se cerró con la feria Madrid Gaming Experience en IFEMA. Enfocada sobre todo a los deportes electrónicos, también se pudieron probar las últimas novedades, contó con conciertos en directo de bandas sonoras de juegos, y torneos entre youtubers como ‘El Gran Desafío’.

Noviembre le devolvió el protagonismo al rol con Final Fantasy XV. La obra de Square Enix se basa en un gigantesco mundo abierto para que sus cuatro protagonistas traten de recuperar el trono del reino de Lucis, con frenético combates de acción en tiempo real. El penúltimo mes del año viró también a los disparos en primera persona con Call of Duty Infinite Warfare. El rey del multijugador apostaba sin dudar por los combates futuristas con sus módulos de combate robóticos y sus versiones más completas recogían una demanda histórica de los fans: la remasterización de Call of Duty Modern Warfare, que en estos momentos le disputa al juego principal el título por ser el más jugado en internet.

Y el año se cerraba con la salida al mercado, diez años después, de The Last Guardian. La tercera obra de Fumito Ueda, tras Ico y Shadow of the Colossus, nos propone buscar la libertad de un mundo en ruinas manejando a un indefenso niño que está acompañado por una gigantesca criatura alada llamada Trico. Su fragilidad gráfica se compensa con la conexión entre los protagonistas, y un avance muy emotivo a base de puzzles y plataformas.

Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, y el repaso por los mejores juegos de 2016 ¡espero no haberme dejado tu favorito! Pasadlo bien.

