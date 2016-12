Dret a Jugar

“A Tarragona ara tenim 400 infants apuntats” que donaran la benvinguda a les joguines que els podem facilitar a través dels punts de recollida, Lídia Pedrosa directora provincial de Creu Roja Joventut. Amb ella hem conversat per saber tots els detalls de la campanya d’aquest any com ara que les joguines “ no siguin bèl·liques ni sexistes, que siguin sostenibles i que, preferentment, fomentin el joc cooperatiu”. També hem entrat en el detall del tipus de joguines que més s’escauen per cada edat. Ara en calen més per la franja que va de l’1 als 3 anys d’edat.

Una entrevista amb la que amb Pedrosa també hem fet balanç de les activitats que han anat fent des de joventut durant el 2016 i també hem vist a venir una gran cita pel mes de maig. Si la voleu descobrir, feu click al reproductor adjunt.

Més informació: www.Joguinaeducativa.org

Comentarios