Cervantes, a punt per al Dakar

Ivan Cervantes afronta la seva segona aventura al Dakar que es disputa entre el 2 i el 14 de gener al Paraguai, l'Argentina i Bolivia. Abans de viatjar a Sud-Amèrica però, el pilot cambrilenc a passat pels micròfons de La Graderia Tarragona de la Cadena SER.

Cervantes ha explicat que després de l’experiència de la temporada passada, aquest any ha entrenat per millorar la navegació i també per evitar el “mal d’alçada”, dos contratemps importants que va patir en el Dakar anterior. El de Cambrils va acabar en 16à posició, un lloc que enguany vol millorar i optar, com a mínim, al top 10.

