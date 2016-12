Una Copa i a dormir

De bon inici ja era molt difícil optar a la remuntada. El 0 a 3 de l’anada a Tarragona deixava les coses costa amunt per als de Vicente Moreno que en cap moment han donat sensació de perill a Ortolà, avui titular a l’equip de Pellegrino.

Ben aviat, l’Alavés ha acabat de clavar l’estaca per evitar sorpreses. Abans del quart d’hora, un desajust defensiu del Nàstic ha permès a Edgar Méndez plantar-se tot sol davant Manolo Reina i fer a plaer l’1 a 0. Les coses s´han complicat encara més per als de Tarragona quan a la mitja hora Kakabadze cometia penal sobre Sobrino. El georgià veia la segona groga i enfilava camí de vestuaris. El mateix Sobrino no ha perdonat des del onze metres i establia el 2 a 0. I just abans del descans, Kristicic amb un xut des de la frontal de l’àrea a sorprès a Reina per signar el 3 a 0 amb el que s’anava al descans.

Ja a la represa, amb un 6 a 0 al global i el Nàstic amb un jugador menys, tots dos equips han fet un pas enrere en quant a la intensitat de l’encontre. L’Alavés ha pogut fer el quart en una jugada on entre Bouzón, Gerard Valentín i Reina han evitat el gol.

Els de Vicente Moreno diuen adéu a la Copa del Rei. Ara ja toca centrar-se en la lliga. De fet, el Nàstic comença les seves vacances i tornarà a la feina el proper 29 de desembre per a preparar l’importantíssim partit de lliga contra el Tenerife al Nou Estadi del dia 8 de gener.

