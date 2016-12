Fomento se compromete a soterrar el tren para que llegue a Bilbao y Vitoria

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciaba este jueves en la sede del Gobierno vasco en Vitoria que el Gobierno central va a "desbloquear" las soluciones técnicas al "nudo de Bergara" del Tren de Alta Velocidad (TAV) y ha añadía que su Ministerio acepta el soterramiento de esta infraestructura como solución técnica a la entrada del trena de alta velocidad a Vitoria y Bilbao.

De la Serna ha hecho este anuncio este jueves tras la reunión que ha mantenido con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en la sede del Gobierno Vasco de Lakua, en Vitoria. Tras la reunión, ambos han destacado su disposición a trabajar "con lealtad, colaboración y realismo" en lo relativo a las obras pendientes del TAV.

De la Serna anunciaba que el primer paso en este nuevo marco de relaciones, se dará mañana cuando el Consejo de Ministros apruebe "desatascar" el denominado "nudo de Bergara", donde se unirán los tres ramales ferroviarios que conectarán las capitales vascas.Este acuerdo va a posibilitar "liberar la tramitación" y va a hacer posible la redacción y la aprobación de los proyectos técnicos correspondientes.

En este sentido, ha abogado por "acelerar" la construcción de esta conexión "de forma compartida con el País Vasco" para que la solución sea "la mejor" para ambas instituciones. En cuanto al soterramiento del TAV en su entrada a Vitoria y Bilbao, ha subrayado que el Ministerio acepta analizar la alternativa del soterramiento.

"Por primera vez decimos sí a ese tipo de soluciones", ha manifestado De la Serna, quien ha precisado que es necesario alcanzar acuerdos en la parte técnica y financiera, pero siempre para impulsar iniciativas "realistas que se puedan abordar".

El ministro ha explicado que su intención es llevar a cabo actuaciones de forma "coordinada y compartida" con los dos ayuntamientos, para impulsar alternativas "de forma razonable y con sentido común" en los procesos de integración del TAV a Vitoria y Bilbao.

En cuanto a la llegada del tren a San Sebastián, también ha mostrado su disposición al acuerdo, aunque ha señalado que es "más fácil y sencilla" que en las otras dos capitales.

Ha asegurado también que, en lo referido al tramo Vitoria-Bilbao, el Ministerio va a imprimir "celeridad" a estos trabajos para que se puedan "recortar los plazos lo más posible".

En la reunión también se ha hablado de la conexión del TAV entre Vitoria y Burgos. De la Serna ha indicado que el Gobierno va a plantear una propuesta para recortar un 16 % los tiempos de circulación que, además, incluye criterios "para ser más eficientes en términos económicos en 250 millones de euros".

El ministro ha querido ser prudente y no ha hablado de plazos de finalización de la infraestructura, al señalar que "de nada serviría correr para llegar a 2018", si no se entienden estas obras "como un conjunto".

"Hasta que no tengamos establecidos los acuerdos con firmas o aprobaciones administrativas de proyectos concretos no vamos a aventurar nada que pueda perturbar la negociación", ha insistido. No obstante, ha aclarado que se intentarán "acortar los plazos" para que las obras sean "una realidad lo antes posible" y ha insistido en que "lo importante es dar pasos rápidos que reflejan compromisos".

Aunque la consejera ha pedido al ministro la ampliación del convenio que permite al Gobierno Vasco gestionar estas obras, de la reunión de hoy no ha salido ningún acuerdo al respecto porque la decisión compete al Ministerio de Hacienda.

En cuanto al aeropuerto de Foronda (Álava), ha recordado que a AENA le corresponde analizar su horario de apertura, pero ha insistido en el interés del Gobierno central en "favorecer todo aquello que pueda suponer progreso y generación de empleo".

De la Serna ha valorado la "gran lealtad" con la que el Gobierno Vasco ha trabajado y ha indicado que el Ministerio "actuará en consecuencia" con esa actitud para "imprimir toda la celeridad" posible a las obras y para "compartir las decisiones" con Euskadi.

En la misma línea, Tapia ha agradecido el "talante" del ministro y ha destacado la relación "fluida" con el Gobierno central en materia de infraestructuras.

