El Alavés se clasifica para octavos de la Copa tras eliminar al Nàstic (3-0)

El Deportivo Alavés liquidó al Nàstic en la primera parte con tres goles inapelables. Bueno, en realidad los catalanes se quejaron con razón por la roja directa que vio Kakabadze en el minuto 29. El árbitro interpretó que era el último jugador y que merecía la expulsión. Si le hubiera mostrado la segunda amarilla y lo hubiera enviado por ello a los vestuarios habría resultado más comprensible. Pero la roja directa pareció excesiva.

Para entonces, el equipo vitoriano ya se había adelantado tras un tanto de Edgar Méndez, que cazó un pase en profundidad, encontró las espaldas de los dos centrales y marcó con autoridad. Con el 2 a 0 en el 30 de partido y un jugador menos, los de Vicente Moreno poco más pudieron hacer. Por si eso fuera poco, Krsticic se inventó un gran disparo en la recta final de la primera mitad y firmó un gol de mucho mérito. El tercero en el choque y el sexto de la eliminatoria.

En la segunda parte el Alavés realizó algún cambio y tuvo el control absoluto del balón. Pero el exceso de individualismo de algunos delanteros provocó que la diferencia ya no aumentara. El Nàstic demostró que tiene calidad en el centro del campo y jugadores desequilibrantes en ofensiva como Lobato y Muñiz. Pero le falta intensidad y acaba descosiéndose con facilidad. La llegada de Manu Barreiro (que ayer mismo se desvinculó del Alavés) les servirá para salir de la parte baja de la tabla según su entrenador. Firma hasta final de esta campaña y dos más.

Los vitorianos cierran un año sensacional, clasificándose para los octavos de la Copa, con 21 puntos en liga y la ilusión por bandera. Hoy mismo se presenta en Mendizorroza el proyecto de ampliación del estadio, valorado en unos 51 millones de euros. El campo tendrá 32.000 asientos y se espera que cuaje antes de 2.021, año en el que el club cumplirá cien años. Josean Querejeta, máximo accionista de la entidad, ejercerá de maestro de ceremonias hoy por la mañana. La compra de una residencia de jugadores y de una nueva ciudad deportiva son las otras patas del ambicioso proyecto.

ALAVES (1-4-2-3-1): Ortolá; Vigaray, Pantic, Alexis, Raúl García; Dani Torres, Krsticic, Edgar, Rubén Sobrino, Katai; y Santos.

Cambios: Espinoza por Edgar. Min. 46. / Manu García por Dani Torres. Min. 87. / Camarasa por Rubén Sobrino. Min. 87.

Banquillo: Pacheco, Laguardia, Theo y Deyverson.

NÀSTIC (1-4-2-3-1): Reina; Kakabadze, Djetei, Bouzón, Ferrán Giner; Cordero, Tejera, Assoubre, Muñiz, Lobato; y Alex López.

Cambios: Gerard por Muñiz. Min. 34. / Madinda por Cordero. Min. 75. / Emaná por Alex López. Min. 81.

Banquillo: Dimitrievski, Mossa, Xavi Molina y Suzuki.

ÁRBITRO: Clos Gómez. Aragonés. Roja a Kakabadze (min. 29). Fue directa pero el mismo jugador ya había visto una primera amarilla en el 26. También fueron amonestados Katai (53) y Tejera (55).

GOLES: 1-0. Min. 12. Edgar. 2-0. Min. 29. Rubén Sobrino, de penalti. 3-0. Min. 40. Krsticic.

INCIDENCIAS: 11.043 personas en Mendizorroza. Olentzero albiazul hizo acto de presencia y regaló caramelos a los niños que había en el campo de fútbol.

PELLEGRINO: “Creo que jugamos bastante concentrados y con la intensidad necesaria. No les dimos la oportunidad de remontarnos. A partir de su expulsión a ellos se les hizo muy difícil jugar el partido pero nosotros también supimos comportarnos como debíamos. Hicimos un partido serio y correcto. Hemos empezado la temporada con buen pie pero la posición del equipo es coyuntural y cambia cada semana. Hay que ser realistas pero todavía no hemos conseguido nuestro objetivo. Estos resultados nos dan mucha confianza y nos refuerzan. No tengo ninguna predilección especial como rival copero. Si pudiera adivinarlo jugaría a las webs de las apuestas. Es algo que no depende de nosotros y, por ello, no le doy importancia”.

VICENTE MORENO: “El Alavés se clasificó con justicia. Ellos aprovecharon sus oportunidades y nosotros no. Por ello la valoración del cruce sólo puede ser negativa, no estoy contento. En la primera parte no hicimos lo que debíamos y, tras la expulsión, hemos trabajado duro pero no hemos podido hacer nada. Veníamos con la idea de competir y coger confianza para la liga pero no fue posible. Ellos son un equipo de Primera y había poco porcentaje de posibilidades reales de eliminarles pero lo queríamos intentar. En cuanto al balance del año sólo puedo decir que en estos primeros seis meses de competición no hemos podido estar al nivel que merece un club como este pero creo que vamos a hacer cambios y vamos a salir de esta situación".

