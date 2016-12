La infracció del Barça era flagrant en el fitxatge de menors

En el cas de l'expedient del Barça, en diversos casos dels nens afectats hi havia una infracció flagrant de l'article 19 del reglament que regula el fitxatge de menors. En el cas de l'expedient del Reial Madrid no es donava ni un sol cas. Els nens van seguir històries molt diferents a l'hora de ser registrats.

Aquesta és la diferència perquè el Barça al TAS li mantingués la sanció i que no obstant això es la reduís a Madrid, segons fonts jurídiques consultades per la SER.

Aquestes mateixes fonts indiquen que per una evident qüestió de confidencialitat el prestigiós despatx d'advocats que va defensar a Barça i a Madrid no podrà en cap cas enviar a Bartomeu l'informe comparatiu que demana el club blaugrana sobre els casos de Madrid i Barça davant el TAS.

Dit això, fins que no es coneguin els fonaments jurídics de la sentència no se sabrà per què es va estimar parcialment el recurs del Madrid.

En mitjans jurídics, també causa sorpresa la indignació del Barça perquè tothom sap que el TAS no està vinculat per precedents. A diferència de la justícia ordinària, la justícia esportiva del TAS té arbitratges diferents i lliures en cada cas que no estan obligats a decidir en el mateix sentit ni en el mateix rang.

Les mateixes fonts indiquen que el Barça en absolut li convindria demanar responsabilitats al despatx d'advocats, perquè la veritat és que és el Barça qui podria sortir mal parat ja que en el seu expedient havia infraccions flagrants.

Tampoc va ajudar l'enfrontament obert contra la FIFA amb el lema "La Masia no es toca"

Hauria estat més raonable que el Barça hagués esperat a tenir els fonaments jurídics de la sentència abans de veure un suposat escàndol en l'actuació del TAS

