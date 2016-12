‘Lecturas pasadas’

No sé si ustedes, amables radioescuchas, han leído artículos publicados hace más de dos o tres años; suele ser un ejercicio mental bastante sano. Ayuda a leer la prensa de ahora, a escuchar las noticias de la radio o ver facebook con una saludable y escéptica distancia. Y no cabe dadas las circunstancias que existen de las declaraciones de la señora Ministra de Fomento del anterior Gabinete Ministerial , afirmando que las autopistas, que entonces estaban en entredicho no iban a costarnos ni un solo duro a los españoles y ver, al actual Ministro del ramo, dar explicaciones a cerca de los 5.000 millones de euros, poco más o menos que pueden costarnos la recuperación de las 8 ó 9 autopistas quebradas…

Menos mal , que ha resultado más simpático ver a la actual Presidenta del Congreso en la cena de los premios de la Prensa. La verdad es que es innegable que ahí resultó de lo màs simpática. Sobre todo cuando se dirigió a los señores diputados Iglesias, Rufián y Ribera para hacerle objeto de sus flores de buen humor.

Y que decir de la cena de Navidad del Partido Popular de Madrid, con el famoso lapsus del Primer Ministro, señor Rajoy Brey,sobre la preparación de futuras elecciones.

He leído estos días un artículo que me remitió un pariente ya fallecido, sobre los puertos de Algeciras y Tánger. El artículo posee ya dos años largos. Lo he releído y por enésima vez he visto una copia del artículo de estos últimos días. Entrecomillo: “ En 2017 se retomará la vía ferroviaria Algeciras-Bobadilla y el desdoble de la N-340 Algeciras-Tarifa”.(EuropaSur).

Por un momento he tenido la sensación del tiempo detenido, o del efecto rejuvenecedor del que nos daban la noticia estas fechas pasadas. En fin una sensación de déjà vu. Y así he vuelto a desear a mis amables radioescuchas “una feliz navidad y un próspero año 2017”

Comentarios