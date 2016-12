García-Margallo pide que los ayuntamientos cumplan con Casa Mediterráno

El futuro de Casa Mediterráneo vuelve al panorama mediático.

En declaraciones a la Cadena Ser, el exministro de exteriores, José Manuel García Margallo, instaba a los consistorios que formaron la entidad a ponerse al día con sus obligaciones presupuestarias.

Entre ellos el Ayuntamiento de Alicante y de Benidorm, después de que el consistorio de Jávea retirase las aportaciones.

Sería en el año 2014, durante la celebración del decimocuarto consejo rector de la entidad cultural cuando el Ayuntamiento de Alicante manifestase que no tenía previsto realizar ninguna contribución dineraria pese a tener una obligación de dicho carácter contraído, mientras que al año siguiente el consistorio de Benidorm declaraba que no podría asumir un compromiso de 25 mil euros al que se comprometió.

Habla García Margallo de responsabilidad para que la entidad se posicione como centro neurálgico de España en el Mediterráneo.

Por su parte, el Alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri pide al exministro que no sea frívolo. Reconoce que el consistorio debe dinero pero que se trata de una deuda recibida del anterior gobierno municipal.

Critica el primer edil alicantino la pasividad del Partido Popular ante este asunto, ya que según declara Echávarri, los populares han boicoteado el proyecto desde que Jose Luis Rodríguez Zapatero propusiera ideas para la entidad.

Añade Echávarri que tiende la mano al exministro para trabajar por el futuro de Casa Mediterráneo y potenciar el uso de la misma para situar Alicante en primera línea europea.

Mientras, desde el consistorio de Benidorm no han querido hacer ninguna declaración al respecto, eso sí, según fuentes próximas al consistorio, se estudiará dicha situación para conocer las cifras exactas de la deuda contraída con Casa Mediterráneo

Comentarios