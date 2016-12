Las propuestas no ideológicas de Ciudadanos eran aceptables

Legítimas y lógicas. Así ha definido hoy el primer edil las propuestas prespuestarias, que no ideológicas del grupo Ciudadanos tras el brindis institucional. Gabriel Echávarri ha asegurado que se podían haber incluido en un 95 por ciento en unas cuentas que con toda probabilidad este viernes pasan a manos del interventor municipal.

Recuerda el primer edil que tener la posibilidad de participar en los presupuestos es gobernar.

Brindis de la corporación en el Salón Azul del Ayuntamiento tras el episodio de la sala de prensa. La portavoz del grupo de Ciudadanos no ha estado presente por enfermedad, sí el portavoz adjunto de esta formación, Antonio Manresa, que se ha fundido en un abrazo con Sofía Morales, a la que no permitieron que estuviera presente en la comparecencia para explicar su postura en las negociaciones sobre el presupuesto.

También Natxo Bellido, portavoz del equipo de gobierno, ha hablado sobre los presupuestos municipales. Se ha mostrado preocupado tras el previsible no, a día de hoy, de Ciudadanos, a quien creía la formación adecuada para participar en la elaboráción de las cuentas. No sabe, dice, que harán los no adscritos.

Desde el Grupo Popular, su portavoz ha asegurado, hurgando en la herida, que la situación de negociación de las cuentas municipales, la ha provado, la irresponsabilidad del tripartito. Sí anuncia Luis Barcala que su postura no será la abstencion en el pleno de prespuestos. Recuerda que a ellos no les han trasladado las partidas y que si son continuistas votarán no. Adelanta así su previsible voto.

También se ha referido Barcala al "espectáculo lamentable", ha dicho de esta semana, del que también culpa al tripartito.

Tras el brindis, con equipo de Gobierno y oposición, Miguel Ángel Pavón ha hablado de los retos de cara a 2017. El concejal de Urbanismo, ha subrayado que el Plan General de Ordenación Urbana será el reto para este año y espera que se pueda adelantar mucho camino en los próximos meses. Asegura que se avanzará en su redacción pero no la vincula a la llegada de IKEA. Espera, eso sí, que se tenga en cuenta.

