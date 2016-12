Los presupuestos, adelante

El acuerdo alcanzado entre el gobierno socialista asturiano y el Partido Popular para rebajar mediante ley el impuesto de sucesiones ha permitido este viernes al ejecutivo continuar la tramitación del presupuesto para 2017 en la Junta General del Principado. El voto del PP fue clave para que todas las enmiendas de totalidad que pedían la devolución del proyecto presupuestario al gobierno fueran rechazadas. La presidenta del PP aseguró que no habían actuado guiados por voluntad alguna de auxiliar al gobierno de Javier Fernández sino movidos por ser útiles a los asturianos. Recordó la colaboración ya prestada , por el PP al gobierno de Javier Fernández en 2015, permitiendo que se aprobaran los presupuestos, actualmente prorrogados de aquel ejercicio. A los diputados de PODEMOS que hablan de cambio de cromos entre PP y PSOE, les recordó que en aquel año los parlamentarios de esta formación se encontraban “en acampadas o en las madreñas” , en alusión al centro autogestionado en el edificio de la antigua consejería de Sanidad que fue el germen de PODEMOS. El portavoz de PODEMOS, Emilio León habló de negociación con “las cartas marcadas” o de “pitufeo presupuestario” para aludir al acuerdo entre PP y Psoe y dejó claro al gobierno de Javier Fernandez que PODEMOS no va a entrar en ese tipo de juegos, ni aguardar a que “ las migajas se caigan de la mesa”. Desde Izquierda Unida , la diputada Marta Pulgar que actuó como portavoz reprochó al gobierno socialista haberse entregado ante un Partido Popular que se presenta como “los reyes de las rebajas fiscales” pero que después no practican.En sus intervenciones, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo agradeció la colaboración de aquellas fuerzas que han facilitado la tramitación del presupuesto y recordó la necesidad de pactar y acordar en una cámara sumamente plural. Todas y cada una de las 84 enmiendas de totalidad fueron rechazadas; dos de ellas, las de FORO Y PODEMOS recogían expresamente la devolución del proyecto al gobierno. A los votos en contra del PP se sumaron los de los tres diputados de Ciudadanos ; Izquierda Unida se abstuvo en la votación de las enmiendas presentadas por PODEMOS y lo mismo hizo esta formación ante las enmiendas de Izquierda Unida.

Comentarios