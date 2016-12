La moción y el rechazo de la oposición a los presupuestos

Gema Conde (PP), Daniel de la Rosa (PSOE), Raúl Salinero (Imagina Burgos) y Gloria Bañeres (Ciudadanos) analizan en la tertulia de Hoy por hoy Burgos las consecuencias de la decisión de la formación presidida por Albert Rivera de ofrecer al alcalde de la ciudad tres meses de plazo para que cumpla un decálogo de medidas, con lo que la moción de censura queda aparcada de momento.

"No es para Ciudadanos, es para todos los vecinos de Burgos", explica Bañeres, que apunta que no están esperando entrar en el Gobierno municipal y que sigue pensando "que el cambio era bueno para Burgos". Las diez propuestas de la formación naranja aún no están en manos de La tertulia también ha abordado el rechazo de los grupos de la oposición al borrador de presupuestos que el PP ha llevado a pleno este viernes.

