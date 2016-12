Se rompe el pacto de gobierno

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este viernes la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE y el cese de los cuatro consejeros socialistas.

Clavijo ha confirmado en rueda de prensa el cese de los cuatro consejeros del PSOE tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha puesto de nuevo de manifiesto las discrepancias entre ambos partidos por la distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

"La paciencia no es infinita", ha dicho el presidente canario tras la reunión del Consejo de Gobierno, de la que se ausentaron los cuatro consejeros socialistas antes de que finalizara.

El PSOE ha decidido abandonar el Consejo por su discrepancia con la decisión de CC de destinar a los cabildos los fondos para la ejecución de políticas activas de empleo.

En un primer acuerdo, la gestión de estos fondos había sido asignada al Servicio Canario de Empleo, pero los requerimientos presentados por cuatro cabildos contra esta asignación han hecho cambiar de opinión a CC, contra el criterio de los socialistas, que sostienen que de esta forma no se da un trato igualitario a todos los canarios en este ámbito.

Esos requerimientos "se han estimado hoy parcialmente, si bien se ha mantenido el criterio de que la política de empleo del Gobierno de Canarias es una y la coordina la Consejería a través de los distintos órganos, como los consejos autonómicos o insulares", ha informado el presidente.

Fernando Clavijo, a quien han acompañado en su comparecencia pública los consejeros de CC, entre quienes distribuirá en los próximos días las áreas que hasta hoy gestionaba el PSOE en el Gobierno regional, ha reprochado a los consejeros cesados que se hayan ausentado, "por segunda vez en un mes, del Consejo de Gobierno sin explicaciones lógicas o coherentes".

"La máxima preocupación de este presidente del Gobierno de Canarias es la estabilidad de su gobierno y tener la capacidad de resolver los problemas de todos los canarios", ha afirmado Clavijo, quien ha anunciado el cese de los cuatro consejeros del PSOE, "no sin cierta tristeza".

El presidente canario ha afirmado que el "detonante" de las diferencias entre CC y el PSOE ha sido sus distintos puntos de vista en relación a la distribución de los recursos del Fdcan.

"En estos meses, he tenido que soportar acusaciones como la de estar detrás de la crisis, que miembros del Consejo de Gobierno me digan a través de los medios que me tengo que someter a una cuestión de confianza, que altos dirigentes del PSOE y cargos públicos hayan dicho reiteradamente que piden mi cabeza, que tenía que dimitir o que esto era un reparto clientelar y partidista", ha añadido.

Clavijo ha estimado que en este tiempo, "pensando en la estabilidad de los ciudadanos de Canarias", ha tenido "paciencia y tranquilidad" y ha "guardado un respetuoso silencio", al considerar que "es evidente que el PSOE no pasa, ni en España ni en Canarias, por su mejor momento y que tenía que ser paciente con su situación interna".

Sin embargo, a su juicio, "esa situación interna ha ido contagiando, no sólo al Gobierno de Canarias, con estas dos ausencias, sino a la sede parlamentaria", donde el PSOE "rompió la disciplina de voto" de su pacto con CC en el debate presupuestario para apoyar "unas enmiendas de NC y vaciar de contenido el Fdcan", ha referido.

Clavijo ha subrayado que esa postura del PSOE "motivó que el Ejecutivo regional tuviese que articular una mayoría alternativa con el PP y la ASG para salvar el Fdcan, tener los recursos, y poder en el día de hoy tomar los acuerdos que se han tomado en el Consejo de Gobierno".

El presidente canario ha recalcado que "los problemas internos, las diferencias y las declaraciones del PSOE amenazan ya, de manera determinante, la estabilidad de este Gobierno de Canarias" y ha garantizado que CC seguirá, con un gobierno en minoría, "trabajando por el bien de los canarios".

Un asunto este que, en cualquier caso, abordará el lunes la permanente de CC, que se reunirá en Gran Canaria.

"Por encima de las distintas apetencias políticas o personales está el interés general de los canarios, por eso no entendemos que se ausente nadie de un Consejo de Gobierno donde se toman decisiones que les afectan", ha aseverado Fernando Clavijo.

Clavijo ha precisado que en la sesión de hoy el Consejo de Gobierno ha restado 20 millones a los recursos del Fdcan que le corresponde gestionar, una merma del 12,5 % producida como consecuencia del acuerdo presupuestario alcanzado con el PP y ASG y que se ha aplicado "de forma lineal" a todos los ámbitos, excepto al universitario y al audiovisual.

El presidente canario ha resaltado que en la actualidad hay "nueve gobiernos en minoría en todo el Estado" lo que, en el caso de Canarias, va a "requerir mucho más diálogo, entendimiento, cintura y, sobre todo, mucho más trabajo".

