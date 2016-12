El Ayuntamiento alerta sobre fiestas ilegales que se están anunciado para Nochevieja

El concejal de Aperturas, Carlos Sánchez, indica que a través de las redes sociales se están publicitando con frases como “déjate el DNI, consume todo el alcohol que quieras o aquí no controla nadie”.

Sánchez señala que las concejalías de Aperturas y Sanidad, además de la Policía Local ya están sobre este asunto.

Señala que habrá un dispositivo especial para controlarlas y evitar que se produzcan porque son ilegales. Además, los organizadores serán sancionados “con dureza”.

El concejal indica que no las promueven locales de ocio, sino que se anuncian para hacer en otro tipo de locales tanto en el casco urbano como en el campo.

Y señala que no tiene nada que ver con una fiesta particular que alguien pueda hacer en su casa, pero lo que no se puede hacer es ni hacerlas ni promocionarlas tal y como se está haciendo.

Comentarios