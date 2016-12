El president de la Cambra diu que les perspectives econòmiques per 2017 són optimistes per les comarques de Girona i Catalunya però reconeix que l'indefinició del clima polític no ajuda. Domènec Espadalé diu que un referèndum “legal i acordat” és “imprescindible”.

Segons Espadalé, les previsions fixen un creiexement per l'any vinent a l'entorn del 2'5% i creu que l'any també serà bo des del punt de vista de la creació de llocs de treball.

