Roselló hace efectiva su dimisión como alcalde de Benissa

“He intentado ser el alcalde de todos y hacerlo lo mejor posible” con estas palabras y visiblemente emocionado se despidió Juan Bautista Roselló tras presentar ante el pleno su renuncia como concejal y alcalde de Benissa. Cargo que ha ostentado durante los últimos 17 años y medio, y que a principios de esta semana, y ante la sorpresa de propios y extraños, anunciaba iba a dejar.

Se trataba de un pleno de trámite, pero todos los portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal quisieron intervenir. El edil de ciudadanos, Isidor Mollà, antecesor en el cargo a Juan Bautista Roselló, señaló que llegados a este punto es mejor quedarse con lo bueno. “Se cierra una etapa y se inicia una nueva que puede ser tremendamente atractiva” comentó el edil.

Mientras que desde las filas valencianistas, su portavoz, Xavi Tro, no quiso entrar en controversias, señaló que no era el momento, pero le recodó a Roselló que con su marcha no se produce ninguna renovación en el PP.

Por su parte el número 1 de los socialistas, Manolo Juan, reiteró que no les había gustado la falta de explicaciones que justificaran su dimisión.

Abel Cardona, portavoz de Reiniciem Benissa,le recordó al hasta ahora alcalde, que cuando uno empieza un trabajo, debe acabarlo. Y enumeró algunos de los asuntos que Roselló ha dejado en el tintero. Además de reclamarle más explicaciones sobre su decisión.

El último portavoz en tomar la palabra fue Arturo Poquet, del PP. Que se mostró triste por la marcha de Roselló. Aseguró que su trayectoria había sido impecable, y que Roselló había trabajado de forma honesta y siempre preocupado por los intereses generales.

Roselló agradeció las palabras de sus hoy ya excompañeros de corporación, y aseguró que cerraba una etapa de la vida, para ahora abrir otra de nueva. El hasta ahora alcalde de Benissa, aseguró estar orgulloso de su trabajo, satisfecho por haber cumplido con su deber, y seguir a la disposición de todos.

EL PROCESO

Tras este pleno extraordinario se tendrá que dar cuenta de la renuncia al cargo de alcalde y concejal por parte de Juan Bautista Roselló a la Junta Electoral Central, encargada de cubrir la vacante que deja en las filas populares el número 1 de su candidatura. Será también la Junta Electoral la encargada de remitir la credencial del candidato siguiente en la lista que el PP presentó en los comicios de mayo de 2015, que es, en este caso, Mª Ángeles Crespo, que ya formó parte de la corporación municipal en una pasada legislatura. Crespo deberá tomar posesión de su cargo como edil del ayuntamiento de Benissa, y después habrá que convocar un nuevo pleno municipal de investidura, similar al de mayo de 2015, para elegir al nuevo alcalde. Los plazos de todo este proceso podrían alargarse, y Benissa estar con un alcalde en funciones, cargo que ocupa la primera teniente de alcalde, Gloria Ivars, hasta bien entrado el mes de enero.





