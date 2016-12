La Diputació avança 16 milions que el Govern deu als ajuntaments

La Diputació de Lleida avançarà el pagament de 16 milions d'euros que la Generalitat deu als Ajuntaments de Lleida, en concepte del Fons de Cooperació Local i que encara no estan liquidats.

Són diners dels anys 2013 al 2015, del pagament pendent del Departament d’Economia de la Generalitat als consistoris, i que ara avançarà la Diputació, com ha fet altres anys, “perquè els ajuntaments puguin tenir la liquiditat necessària per fer front als seus pagaments” ha dit el president de la corporació, Joan Reñé. Els podran utilitzar per fer front a qualsevol de les despeses ordinàries que tinguin pendents, com ara el pagament a proveïdors.

N-230, una prioritat

I en aquests darrers dies de l'any, Joan Reñé ja ha enviat la sol·licitud d'entrevista amb el ministre de Foment, per abordar la problemàtica de la Nacional 230, després de la cimera de la setmana passada amb uns 40 alcaldes de Lleida i Osca i les diputacions per demanar obres de millores. I mentre aquestes no es puguin executar, que s'abordin punts crítics com ara la cruïlla de la N230 amb la Vall de Boi.

Reñé recorda que des del 2008 que es va adjudicar el primer tram d'autovia sobre la N-230, només se n'han fet 19 kilòmetres.

