La Fiscalía pide reabrir la investigación de la muerte de 'Jimmy' y que declare el testigo protegido

La Fiscalía de Madrid entiende que la investigación sobre la muerte de Francisco Javier Romero Taobada debe reabrirse: el Ministerio Público ha informado este viernes de la presentación de un recurso contra la decisión del juzgado de instrucción nº 20 de la capital de archivar la causa al no haber podido identificar al autor de la muerte del ultra del Depor hace ahora dos años.

En su recurso, la Fiscalía entiende que no se ha practicado una prueba "fundamental": no se ha tomado declaración al testigo protegido cuya declaración policial reveló la Cadena SER y que identificó a varios supuestos autores materiales de la muerte, aunque lo haga como imputado. Explica que la declaración de diversos policías a lo largo del proceso han corroborado su versión y la identificación que realizó, y que no puede "reproducir sin más la valoraciónque de dicho testimonio realiza la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid". Además avala la Fiscalía el trabajo policial asegurando que "la identificación realizada no se basa sólo en las imágenes de los vídeos".

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) también ha anunciado a través de un comunicado en su página web que recurrirá el archivo de esta parte de la investigación, por entender que deben practicarse más diligencias y pruebas. Los dos recursos se suman al presentado ya por la familia del fallecido.

