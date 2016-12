Espinar destituye a José Manuel López como portavoz de la Asamblea de Madrid

El Consejo Ciudadano de Podemos en la Comunidad de Madrid ha cesado este viernes por la tarde a José Manuel López como portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, después de que el portavoz de Unidos Podemos en el Senado y diputado autonómico Ramón Espinar ganase en noviembre las primarias del partido en la región. Lorena Ruiz, diputada de Podemos y próxima al sector anticapitalista, sera la sustituta como portavoz de la Asamblea.

López, considerado afín a Iñigo Errejón, ha sido removido de su puesto, según han indicado fuentes del partido, en un Consejo convocado hoy por Espinar, cercano a Pablo Iglesias y que se impuso en las primarias a la candidatura de la que formaba parte López, encabezada por Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.

El exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha asegurado en declaraciones a LaSexta que no entiende la decisión. “No lo entiendo, fui la persona más votada de mi lista”, ha señalado. “Tengo la sensación de que esto es un acuerdo previo a la primarias de Madrid. No se puede castigar la pluralidad”, ha apuntado antes de añadir que va a seguir peleando por el Podemos que le sedujo. “Dejé mi trabajo y perdí dinero por estar aquí y quiero que sea el Podemos que me atrajo”, ha defendido. López ha criticado la falta de explicaciones y unas maneras que ha calificado de ''vieja política'' y que muestran la fractura existente en Podemos.

Orgulloso del trabajo hecho en la Asamblea de Madrid. La gente nos está pidiendo democracia y pluralidad. Este no es el camino para Podemos. — José Manuel López (@JoseManuel_Lop) 23 de diciembre de 2016

La destitución de López en la víspera de nochebuena ha generado múltiples reacciones en las redes sociales. La más contundente ha sido la responsable del Área de Igualdad, Clara Serra, que ha comparado la expulsión de López con el pacto de PP y PSOE para reformar la Constitución en verano. "Convocar un Consejo extraordinario el 23 de diciembre y después de la consulta para esto recuerda a lo de cambiar el 135 en verano", ha escrito en Twitter. Poco después, Íñigo Errejón se expresaba también en la red social. "Ayer la gente votó más democracia, diversidad y entendimiento para ganar juntos. Este no es el camino", ha lamentado.

Convocar un Consejo extraordinario el 23 de dic y después de la consulta para esto recuerda a lo de cambiar el 135 en verano @RamonEspinar — Clara Serra Sánchez (@Clara_Serra_) 23 de diciembre de 2016

Comentarios